Karine D'ORLAN DE POLIGNAC

1995 - 2006

Créatrice d’images de luxe. Investigatrice pour la meilleure lumière et le meilleur cadrage. Entreprendre : l’exigence dans le détail.



2006 - 2007

Soif de connaissance, quand tu me tiens ! Envie de retourner sur les bancs de l’école, envie de culture, de solidarité et de jardin. Passionnant, intense et sportif…



2008 - 2009

"Jardins en Scènes", ATV, de BEAUX projets, la pédagogie, l’environnement, les enfants, la transmission, tant de sujets qui me tiennent à cœur.



2009 - 2013

Intérêts communs pour le vert, envies communes ... J’intègre "Tintamarre et Conciliabule", dites l'agence de communication TINTABULE.



Des petits trains au petit matin, des petits trains tard le soir, les Vosges, l'Alsace, des conseils en com, des rencontres, des challenges, plus de papier à dévorer, de projets à viser,

d'équipes nouvelles à organiser, de jolies charrettes, beaucoup de choses nouvelles à apprendre : de l'ortho, de la typo, du format, de l'impression, des relations humaines ...

Hé ! ça y est, j'ai appris ! Tintabule, c'était "La Boîte Qui Déboîte !"



2013

Au revoir à tous ceux que j'ai rencontrés ces dernières années et avec qui j'ai eu l'occasion de travailler. Une petite pause et hop, BONJOUR ! Me voilà repartie pour de nouvelles aventures ...



2014 - 2015

Auto-entrepreneur toujours en veille du poste de mes rêves. Je suis toujours la même, toujours enthousiaste, toujours curieuse, toujours convaincante et convaincue…



2016 Création de .KOM. ma petite boîte de Com'. Le conseil, l'environnement, les réseaux sociaux, la PAO, j'applique j'applique ...



Mes compétences :

Pilotage de projets

Rédaction

Création

Management

Relation Presse

Audits de communication

Conseil

Evènementiels privés ou publics

Mécénat

Communication

Organisation

Développement durable

Biodiversité

Environnement

Culture

Création graphique

Gestion administrative

Budgétisation

Réalisation de devis

Comptabilité