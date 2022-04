Karine DAMMAN

En recherche Active dans l'agglomération de MONTPELLIER



Ingénieur Généraliste avec plus de 14 ans d'expérience dans la gestion et le management de projets techniques et industriels (compétences dans les technologies plastique, élastomère, métallique ...) associé au management des projets de certifications (ATEX & IECEx, CEI 60309-1, BV Marine, cCSAus...) de toute la gamme de produits MARECHAL avec des laboratoires accrédités (LCIE, Bureau Véritas, CSTB, IMQ ...)

Ma pluridisciplinarité ainsi que ma réactivité m'ont permis de mener avec rigueur des projets d'envergure internationale.



Mes compétences :

Gestion de projets

Certification

Conception

Management

Développement produits

ATEX

Électricité