Karine DARQUE

Le groupe Sarbacane software recrute, Rejoignez-nous!



Nous recherchons actuellement :



- Des passionnés de développement web (PHP), mais également de développement applicatif et système (go, java8, angular, c++...) (F/H), CDI et plus particulièrement des experts techniques (H/F), CDI.

- 1 Lead développeur (F/H), CDI.

- 1 commercial grands comptes (H/F), CDI

- Des commerciaux sédentaires BtoB (H/F), CDI



- Stage commercial bilingue espagnol (F/H), durée 4 à 6 mois

- Stage développement web back-end (F/H), durée 4 à 6 mois.

- Stage Assistant marketing digital (English users) (F/H), durée 4 à 6 mois

- Stage de développement web (F/H), durée 4 à 6 mois.

- Stage admin syst & rés. (H/F), durée 4 à 6 mois



Une seule adresse mail pour postulez : job@sarbacane.com



Mes compétences :

RH

Recrutement

Formation