Dynamique et forte de propositions de part mes expériences professionnelles, je sais travailler et diriger une équipe.

Elue depuis 2008 j'ai réalisé et porter des projets. Je suis de formation éducatrice spécialisée (15 ans) puis agent

immobilier dans les landes, je suis saisonnière dans un camping pour mener ma vie familiale et d'élue.

Maintenant mes enfants sont grands et mon deuxième mandat me dégage du temps.

C'est pourquoi je cherche un plein temps.