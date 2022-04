Karine DAUBIGNARD

Madame, Monsieur,



Initialement de formation commerciale, je suis diplômée ddu BTS Comptabilité-Gestion depuis 2002 et dôtée de 15 années d'expériences variées dans des postes adminsitratifs (comptabilité,RH et assistanat).



Aujourd'hui, fonctionnaire aux finances Publiques, je suis en recherche active de reconversion (formation, commerciale....). En effet, je suis dynamique, proactive, rigoureuse et je recherche un métier terrain alliant bureau et déplacements réguliers, ou bien en magasin.



Je reste à votre disposition pour tout renseignement éventuel.







Mes compétences :

Sage 100

SAP

Ciel compta

Assistante de direction

Administration du personnel

Assistante commerciale

Comptabilité générale

Comptable

Paie

Organisation d'évènements

Standardiste

Courriers/organisat°

Tableaux de bord

Courriers à taper

Tableaux de bord RH

Sage Accounting Software > Sage Line 100

PeopleSoft

Microsoft Excel

Jde Edwards