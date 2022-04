Karine DAVENEL

Après des années de pratique en photogravure prépresse édition (10 ans) puis packaging (10 ans), je suis désormais installée à mon compte depuis 2013 en Touraine et depuis 2016 en Loire Atlantique, aux portes de la Bretagne.



Passionnée par mon métier, autonome et appliquée, je pratique en partenariat ponctuel ou régulier avec industriels, agences, photograveurs et imprimeurs.



J'assure l'exé des créations, l'intégration des textes toutes langues, dans une logique de cohérence de gamme.



J'assure le traitement photogravure des fichiers agence pour une mise en conformité dans le respect des cahiers des charges imprimeur, sous Illustrator pour une parfaite compatibilité, dans le respect des délais.



Echanges de mails et d'informations techniques en anglais habituels, très bons contacts et habitudes avec de multiples imprimeurs FR et européens.



Plus d'infos ou pour consulter ma grille tarifaire ? Contactez-moi !



Mes compétences :

Artpro

Illustrator

Édition et impression

Retouche photo

Pantone

Comptabilité

Prépresse automatisé

Packaging

Freelance

PAO

Photoshop CS6

Formateur

Adobe CS6