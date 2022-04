Un peu de nouveau

Voici 2 mois que je travaille en tant que stagiaire au Parc national du Mercantour.

Je conduit 2 missions, l'une sur l'aménagement d'un sentier de randonnée accessible au plus grand nombre et notamment ouvert aux pesrsonnes déficientes visuelles, moteurs et auditives.

L'autre sur la diffusion d'un petit boitier numérique GPS nommée E-coguide permettant de livrer de l'information sur un itinéraire.

Je vous laisse découvrir ce concept novateur!...

http://www.nice-premium.com/article/parc-national-du-mercantour-toujours-en -

mouvement-.4627.html

www.E-coguide.com

www.mercantour.eu



Situation actuelle :

Actuellement hôtesse sur salon professionnel, je prépare en parallèle un diplôme à BAC+4 (master 1 Gath, Gestion des Aménagements Touristiques et Hôteliers) en tant que candidat libre.

Objectif professionnel :

J'aspire à devenir à moyen terme responsable d'une structure touristique œuvrant dans la promotion. En effet je suis attirée par ce type d'activité car je considère la promotion comme un élément clef de la touristification des territoires. J'envisage plus particulièrement de travailler sur l'identité et l'image renvoyées au public.



Mes compétences :

Promotion

Tourisme