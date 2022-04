Karine DE SAINT-CHARTRIER

Diplômée en 2000 de l'école Paris la Villette, j'ai exercé pendant 10 ans au Royaume-Uni.

J'ai travaillé comme architecte / assistante chef de projet dans les secteurs : des transports ; gares et aéroports, des équipements sportifs; stades ainsi qu'à des projets de commerces.

Mon travail va de toutes les étapes du projet de la conception à l’exécution. J’aime travailler en équipe ou de manière indépendante.

J'utilise les logiciels AutoCAD et Micro station avec un haut degré d'expérience, je viens de terminer une formation (ADIG, Paris) sur Revit. Je suis prête à me perfectionner et à apprendre de nouveaux programmes si nécessaire.





Mes compétences :

Revit

Autocad

MicroStation

Office

Adobe