Karine DEBAIGT

Après 14 années dans l’hôtellerie restauration, j’ai dû cesser mon activité à cause d’un accident. Lorsqu’en 2014, j’ai été parfaitement remise et prête à retravailler, j’ai décidé de rentrer à l’Ecole Supérieure de Commerce de Pau afin de valider mes compétences par un diplôme de niveau III. Ayant obtenu, le 08 juillet 2015, mon diplôme BAC+2 gestionnaire d'unités commerciales, je suis à présent à la recherche d’un emploi.



Je suis dynamique, ambitieuse et très motivée. Le travail et les heures ne me font pas peur.



Je présente bien, je suis organisée et rigoureuse. Mon premier objectif est la satisfaction du client. Un client satisfait c'est un client fidèle et tout passe par le relationnel, l'analyse du besoin et le suivi. L’empathie, l’écoute et l’envie de bien faire font partis de mes points forts.



Je suis une battante, la vie ne fait pas de cadeaux, et quand on me donne un objectif je fais tout pour l'atteindre. « Dans la vie, il n’y a pas de problèmes, il n’y a que des solutions. Le tout, c’est de les trouver. » La détermination est une de mes qualités.



Avoir des responsabilités, des challenges à accomplir, des objectifs à réaliser sont pour moi vital. Je vis à cent à l’heure et ne suis épanouie que comme ça.



En plus de toutes mes compétences et qualités professionnelles et humaines, j’ai une reconnaissance travailleur handicapé. Celle ci vous permettra de bénéficier de contrats aidés pour m'embaucher.







Mes compétences :

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

Vente B2B et B2C

Fidélisation client

Accueil physique et téléphonique

Négociation achats

Gestion de la relation client

Analyse de marché

Conseil commercial

Analyser écouter réfléchir agir

Gestion des stocks et approvisionnement

Négociation commerciale

Prospection commerciale

Action commerciale

Veille concurrentielle

Analyser les besoins et définir les objectifs

Analyser et améliorer les performances

Animation d'équipe

Gestion des ressources humaines

Recrutement

Gestion financière et comptable