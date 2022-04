Karine DEBONNAIRE

Forte des compétences et responsabilités acquises durant ces 10 dernières années au sein des parfumeries Sephora et Marionnaud, j’ai à présent une vision précise et une maîtrise certaine des fonctions inhérentes au domaine de l’encadrement, du management et du développement des indicateurs commerciaux.

En tant que coach, je me considère comme une "accordeuse" de talents en fédérant les équipes afin de développer les points forts de chacun et de les aider à développer leurs ventes.

La créativité, l'innovation, la quête de l'excellence et l'esprit d'entreprise sont des moteurs qui font l'essence même de l'avancée personnelle et professionnelle telle que je les envisage.

De plus, ma rigueur, mon autonomie, mon dynamisme et mon aisance relationnelle sont des qualités qui m’ont toujours permis de m’adapter avec beaucoup de polyvalence et de sérieux.



Management

Reporting

Planning stratégique

Contact client

Cosmétique

Formation

Accueil

Aisance relationelle

Conseil