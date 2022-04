Karine DEGNY

Diplômée d’un Master 2 en Management des Ressources Humaines à l’IAE de Toulouse, je débute ma carrière en entreprise. Je prends part à des projets en recrutement et en gestion de carrières dans des structures de domaines variés (bancaire, direction régionale d’une entreprise de travail temporaire, aéronautique, informatique).



En 2008, je choisis d’intégrer la société de conseil en ressources humaines NP CONSULTANTS pour développer mon champ d’intervention et ma polyvalence sur les différents pôles d’activité du cabinet.



Intéressée par les solutions RH innovantes, je contribue au développement du réseau de partenaires ainsi qu’au référencement des prestations RH du cabinet.



En octobre 2014, au sein des équipes RH du groupe GIBMEDIA, j'assure le recrutement et gère la formation des salariés des différentes entités du groupe.



Mes compétences :

Sourcing

Bilans de compétences

Accompagnement

Ressources Humaines

Formation

Conseil

Management

GPEC