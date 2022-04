Karine DELANNOY

CTN France, Société d Expertise Comptable et de Commissariat aux Comptes, basée dans la métropole lilloise, est un cabinet dynamique, innovant, attaché à des valeurs humaines tant pour ses collaborateurs que pour ses clients.

Membre de France DEFI, 1er Groupement National d Experts Comptables et de Commissaires aux Comptes Indépendants, CTN France bénéficie et participe à la mise en commun des ressources du Groupement en matière de Recherche & Développement dans tous les domaines du conseil en gestion d entreprise. France DEFI : c est aussi un Label Marque avec des engagements consignés dans un PACTE : le Pacte des Entrepreneurs.

Au service de nos clients, nos activités se composent des métiers suivants : Expertise Comptable, Audit légal, Contractuel et Conseil (paie, RH, juridique, formation)

CTN France, ce sont aussi des spécialistes du monde Associatif, des professions de Santé, des relations à l International, mais aussi de la Gestion Patrimoniale, et de la Médiation.

Notre volonté : être un cabinet où l Humain est au centre de nos préoccupations, proche de nos clients, leur prodiguant des conseils appropriés, les aidant dans leur prise de décision et les accompagnant dans leur parcours professionnel & personnel.