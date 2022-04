Karine DELANOË-GRIÈRE

Je recherche un emploi pour donner un nouveau sens à ma carrière professionnelle.

Concernant mes aptitudes, mon expérience me permet d’envisager un poste en autonomie totale pour la partie administrative, comptable et financière dans une petite entreprise et être ainsi le bras droit du dirigeant.

Je candidate également à la fonction d'assistante du responsable comptable ou du directeur administratif & financier dans une grande structure : en effet, seconder et travailler sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique me permettraient de bénéficier de son expertise et d’apprendre encore, j’ai 44 ans avec la motivation et la curiosité d’une jeune élève.

Mes compétences sont multiples en gestion d'entreprise : finances, comptabilité, gestion du personnel, secrétariat de direction.

Au cours de l’entretien, si vous me l’accordez, vous pourrez apprécier certaines de mes qualités personnelles : spontanée, honnête, souriante et calme par tempérament. Effectivement, je suis posée et aime travailler dans la sérénité, malgré tout, je sais faire preuve de réactivité et de diligence en cas de besoin.

Je suis par ailleurs une personne très courageuse, travailleuse, rigoureuse et j'ai une grande conscience professionnelle.

J’ai toujours su m’adapter facilement aux différentes situations et être à la hauteur des challenges qui m’ont été proposés ces dernières années.



Mes compétences :

budgets

Microsoft Word

Microsoft Outlook

Microsoft Excel

EBP Paye

Sage Gestion commerciale Apinégoce

Gestion financière

Gestion du personnel

EBP Compta

Déclarations sociales et fiscales

Bulletins de paie

Secrétariat de direction