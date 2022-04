Karine DELAUNAY

Souhaite apprendre un nouveau métier



Comme détaillées dans mon CV, j'ai de nombreuses qualités humaines telles que : la ponctualité, la patience, l'écoute, le contact, l'enthousiasme et la disponibilité qui me semblent essentielles.



Je suis également amenée à travailler en équipe et ma capacité à m’intégrer rapidement ainsi qu’à m’adapter aux changements me permettent d’être rapidement efficace et autonome.





De nature responsable et organisée, la rigueur et le souci du travail bien fait, témoignent de mon éthique professionnelle. Je souhaite vous faire profiter de ces qualités tout en continuant de les enrichir.



Mes compétences :

Microsoft Excel

Informatique

Microsoft Word

Dialogue social