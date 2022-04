Karine DELORME

Formé en Reiki niveau 1 et 2 en 2010 ,j 'ai pu par mon expérience personnelle et et mon entourage pratiquer cette discipline ...Manipulatrice en radiologie depuis 1994,mon expérience professionnelle me permet aussi d 'avoir un abord et des connaissance du corps humain très complémentaires au travail énergétique.

Actuellement depuis janvier 2018, je suis en formée comme naturopathe/iridologue par le CNFDI avec option aromathérapie et phytothérapie s...ce qui constitue un très bon complément du suivit de la personne à la recherche d 'un mieux être , d 'un retour à l 'équilibre.Je travaille en cabinet avec un ostéopathe; viens de passer le 1er niveau d'homéopathie par le CERFPA et certifiée en luxoponcture par LUXOMED afin de complété les attentes de chacun.....