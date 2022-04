Bonjour, nous avons des panneaux photovoltaïque, nous rencontrons un souci un technicien est passé est nous stipule que nos compteurs ne fonctionné pas depuis 1 an.



Or, nous avons pris des photos et nos compteurs fonctionné. Donc, nous avons pas produit nous avons un contrat de maintenance.



Nous souhaitons un dédommagement de cette perte.



Cordialement,



Mme Delotte