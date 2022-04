Karine DELPORTE

Je suis en recherche active d'un poste de comptable.



En effet, mes différentes expériences professionnelles ont consolidé mes acquis en comptabilité.



Les valeurs professionnelles et humaines découvertes dans le mouvement coopératif, où l’implication du collaborateur contribue au développement et à la performance de la société, sont essentielles pour mon épanouissement.



La gestion des repas à domicile et la découverte de la comptabilité publique au sein du C.C.AS de la Ville de Hem, m’a permis de découvrir un autre aspect du métier et le travail en collectivités.



Toujours soucieuse de remplir au mieux ma mission et ayant l’envie et la volonté de relever de nouveaux défis, je souhaite mettre au profit d'une entreprise dynamique et innovante ma polyvalence, ma rigueur, mon esprit d’équipe et toute ma motivation.



Mes compétences :

Sage Accounting Software

Microsoft Word

Microsoft Excel

Ciel Compta