Karine DEMARQUE

A plus de 40 ans, et de multiples expériences professionnelles dans le commerce, j'ai envie de donner un nouveau souffle à ma carrière et croire que je peux à nouveau relever ce défi!

Je dois ma vie professionnelle riche et variée à des rencontres humaines enrichissantes, à ma rigueur et ma motivation. Je sais m'adapter à de nombreuses situations et réagir efficacement et rapidement aux imprévus.

J'ai toujours mené mes différentes missions avec pour objectifs: satisfaire les clients, relever des challenges et amener mon équipe au plus haut niveau.

Je suis prête, aujourd'hui, à intégrer une équipe avec qui je partagerai cette même envie!



Mes compétences :

encadrement d'équipe

esprit d'équipe

gestion de stock ( commandes, réception, inventair

vente

accueil