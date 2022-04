Karine DESSEILLE

Ingénieur Chimiste avec une spécialité en "formulation des systèmes colloïdaux et polymères" obtenue au sein de l'université de Mulhouse.



J'ai eu l'opportunité de travailler pour différents services tels que le Contrôle Qualité, la R&D et la Formulation dans les domaines de la cosmétique et de l'environnement.



En cosmétique, mes différentes expériences m'ont permis de découvrir à la fois l'univers des produits finis (L'Oréal & Coty) mais aussi celui des matières premières ou de la distribution (Lucas Meyer Cosmetics, Unipex Solution et Sensient Cosmetic Technologies).

Formuler pour un fabricant et un distributeur de matière première permet de répondre à des exigences différentes.



Après une année de césure en Australie, et un V.I.E au Japon, me voilà en Inde pour une nouvelle étape.



Mes compétences :

HPLC

Spectrophotométrie

Cosmétique

Formulation

solaire

mobile