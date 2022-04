Karine DETAMMAECKER

L'hypnose est devenue une évidence depuis 2 ans, suite à des événements importants et marquants de ma vie qui m'ont poussé à trouver des solutions à des problématiques diverses.

Orienté vers la solution, l'hypnose c'est le changement...



Apres 18 ans de poste en Management commercial aux multiples casquettes avec de fabuleuses expériences et de rencontres, je ressors plus forte et plus sereine.



" la vie c'est de se réaliser pleinement afin de trouver son équilibre et la sérénité "



Mes compétences :

Marketing opérationnel