Karine DEZORTHES

16 ans d'expérience en alimentaire, BtoC et BtoB

Gestion de gammes de snacking, de produits d'impulsion, de snacks et boissons fraiches.

Optimisation de la profitabilité de points de vente en hors domicile.



Mon expertise :

• Marchés alimentaire et "on the go"

• Techniques marketing et de Category management

• Négociations

• Création de gammes de snacking, boissons froides et café

• Base de données, reportings et suivi des performances

• Management d’un Category Manager Junior



Mes compétences :

Category management

Management

Snacking

Vente

Reporting

Analyse de données

Marketing produit