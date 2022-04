Karine DIAS

Mon rôle - au sein du Service Pôle Développement - est d'aider et accompagner, dans leur quotidien, l'ensemble des collaborateurs du Groupe M2i :

- mutualiser les informations : gestion, saisie, mise à jour et publication de données ou documents via notre Intranet Groupe et notre ERP (Navision)

- gérer le compte administratif Microsoft (MPN) & ses nombreuses plateformes (SATV, Arvato, MTM, Pinpoint...)

- suivre quotidiennement l'évolution de notre offre "produits" et actualiser cette dernière sur notre site InternetArray

- gérer les nombreux partenariats en cours : partenaires Formations et Editeurs (Microsoft, Autodesk, RedHat...)

- mise en place de WebConfs Techniques pour nos équipes commerciales nationales (utilisation de Netvisio)

- gestion des formations de montées en compétence pour nos formateurs internes

- etc

Le suivi quotidien de l'offre produit et la réalisation de notre catalogue annuel sont des challenges importants auquels je participe pleinement. Ce gros travail collaboratif permet d'offrir à nos clients une belle vitrine de ce que M2i Formation est capable de proposer aussi bien dans le domaine de l'informatique, que dans les métiers de la communication !



Mes compétences :

Assistante de Direction

Intranet

Organisée

Polyvalente

Rigoureuse

Web