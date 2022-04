Karine DUBROC

Bienvenus dans le monde de l'objet publicitaire, du cadeau d'affaires et du textile promotionnel !



OBJECT'IF, membre du réseau STOPCOM, vous apporte une communication d'entreprise personnalisée pour promouvoir l'identité de votre marque, à travers la Publicité par l'Objet.



Pour tous besoins, n'hésitez pas à me contacter : karine@object-if.fr



Vous êtes un professionel et vous cherchez un support pour promouvoir votre entreprise ?

Rendez- Vous sur :Array



Vous êtes un particulier et vous cherchez des idées cadeaux originales et tendances?

rendez vous sur :Array



A très Bientôt



Mes compétences :

Communication

Textile

Objets publicitaires personnalisés

Conseil en communication