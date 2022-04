Karine DUCHATEL

Mawenzi Partners est un cabinet de conseil en stratégie et en organisation focalisé sur les projets de croissance de ses clients. Mawenzi Partners intervient sur l’ensemble des secteurs d’activité Services & Industrie ainsi que sur l’ensemble des canaux de distribution.

Sur les missions, j’accompagne plus spécifiquement la mise en œuvre des plans de transformation pour garantir la déclinaison terrain de nos recommandations stratégiques. Je m’appuie pour cela sur près de 20 ans d’expérience en gestion de projets de changement (design d’organisation, pilotage des chantiers de la transformation avec reporting DG, accompagnement des équipes sur la formation, la communication et le recrutement, …) et sur mes compétences de coach (coaching de dirigeants, mobilisation et coaching d’équipes). Mes interventions permettent d’atteindre plus rapidement les objectifs de création de valeur fixés par la direction, d’améliorer l’agilité et la performance collective, en développant la créativité, l’engagement, la capacité de travail en mode projet, une gestion du temps orientée résultats, la coopération et la transversalité géographiques et fonctionnelles.



Mes compétences :

Coach

Ressources Humaines

Conseil

Conseil en Organisation

Conduite du changement

Gestion de projet

Management

Analyse Transactionnelle

Coaching

Judo

Informatique

AMOA

Créativité