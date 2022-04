Karine DUDA-JOUAN

Infirmière, puis formatrice dans le champ sanitaire et social, j’avais à cœur de trouver le moyen d’aider les personnes pour qu’elles développent leur potentiel et deviennent actrices de leur santé au sens large, telle que définie par l’Organisation Mondiale de la Santé, à savoir sur les plans physique, psychique et social.

Je l’ai découvert à travers la sophrologie, que je pratiquais depuis plusieurs années.

J’ai alors naturellement eu envie de me former à cette discipline, afin de la partager et d’aider toute personne à s’aider elle-même.

"Toute action positive dirigée vers notre corps ou vers notre mental a une répercussion positive sur notre être tout entier."