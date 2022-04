Karine DUQUESNOY

Gestion, administration, organisation et coordination.



Excellente gestion du temps prouvée par la gestion de multiples projets et tâches dans des environnements dynamiques et internationaux.

Sens aigu du service client interne et externe.

Capacité à créer des process et à trouver des solutions afin d'être plus efficace et de diminuer les coûts.

Autonomie et travail en équipe.

Excellente qualité relationnelle et de communication avec différentes personnes.







Mes compétences :

Gestion de projet

Coordinatrice

International

BTP

Organisation

Rigueur

Langues étrangères

Autonomie

Sens du service

Polyvalence et capacité d'adaptation

Travail en équipe