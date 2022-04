Karine ECHEVIN

Ma carrière m'a permis d'acquérir de nombreuses compétences en Comptabilité Générale, Auxiliaire et Analytique.

Aujourd'hui, mon périmètre de compétences s'est élargi et me permet de répondre également au domaine de la Paie.

Je maîtrise la mise en oeuvre technique, juridique et informatique des fiches de paie.

Forte de ce nouveau bagage, je désire poursuivre ma carrière et acquérir de l'expérience dans ce domaine.

Je suis ouverte à toutes les opportunités.



Mes compétences :

Immobilisations

Comptabilité fournisseurs

Comptabilité clients

Comptabilité générale

Comptabilité analytique

Paie