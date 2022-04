Karine ECOLAVIE

ECOLAVIE France est une entreprise Française basée en région Toulousaine, en plein cœur du pays d'Autan. Elle fabrique des produits Bio pour la beauté, le bien-être et l'entretien ménager. Découvrez chez vous nos produits en participant à un Atelier Bio. Nos Déléguées vous font partager leur savoir et vous initient à la pratique de gestes écologiques. De plus vous bénéficiez de nombreux privilèges lors des réunions de l'Atelier Bio. Nous offrons des produits sûrs, efficaces et très concentrés : produits d'entretien Bio, cosmétiques Bio, huiles essentielles Bio, compléments alimentaires Bio, tisanes Bio...



http://www.produit-entretien-bio.fr/index.cfm



Mes compétences :

Animation commerciale