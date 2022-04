Karine ECOMARD

Je suis actuellement en recherche d'emploi comme ingénieur de recherche. Je possède entre autre des compétences dans les domaines de la biologie, pharmacologie, neurosciences et en culture cellulaire. Je suis une personne curieuse, motivée, responsable et sérieuse.

J'ai réalisé un M2 recherche Pharmacologie intégrée pré-clinique et clinique dirigé par le Dr Catherine MARCHAND-LEROUX à la faculté de Pharmacie de Paris 5.

J'ai pu réalisé 2 stages de recherche au sein du laboratoire de Pharmacologie de la circulation cérébrale (Dr Catherine MARCHAND-LEROUX) et à l'Institut de neurosciences Paris Seine (Dr Fatiha NOTHIAS).



Mes compétences :

Travail en équipe

Autonomie

Aisance relationelle

Dynamisme

Ambition

Pharmacologie

Neurosciences

Biologie

ELISA

Culture cellulaire

Immunohistochimie

Sciences de la vie

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Microsoft Word

Anglais

Microsoft Office

Prism

ImageJ

Adobe Photoshop