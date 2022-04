Karine EGRON

Titulaire d’un Master EuroMéditerranéen en Neurosciences et Biotechnologie effectué à Bordeaux et Melbourne, je souhaiterais intégrer la recherche, et être responsable d’un projet scientifique.

Au cours de mon cursus, j’ai pu effectuer plusieurs expériences professionnelles, notamment à l’institut Florey, spécialisée dans les Neurosciences et les Santé mentale (maladies neurodégénératives), à Melbourne, me permettant ainsi de parler et écrire anglais couramment et sans difficultés.

De plus, mon cursus m'a permis de pratiquer la biologie moléculaire, notamment à l'Institut Biologique Génétique et cellulaire, au cours duquel j'ai pu effectuer des cultures cellulaires (PCR, obtention de vecteurs, génération de vecteur d'intérêt, transformation, électrophorèse), du clonage d'ADN, ainsi que du séquençage.

Ces stages m’ont conforté dans le fait que je sois très motivée pour aider au développement d’une recherche. Ayant effectué un Diplôme Universitaire Technologie en Biologie, j’ai pu faire preuve de beaucoup de pratique au cours de cet enseignement et durant les nombreux stages, me permettant de faire preuve d’une grande assiduité et autonomie.

Je suis patiente et assidue, je n’ai pas peur de l’échec, sais y faire face et avancer avec. Au travers de toutes mes expériences professionnelles, j'ai pu aussi faire preuve d’implication et de motivation me permettant de réussir mon intégration dans les équipes en place.





Mes compétences :

• Maîtrise de la neurochirurgie, implantation de c