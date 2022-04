Karine EPELDE

EXPERIENCES PROFESSIONNELLES



Depuis juillet 2010: Responsable de pôle Digital+ Relations avec les Editeurs (Pole féminin et Jeunesse)

Management: 7 commerciaux.



Oct 2008 à juin 2010: Directrice de Publicité Corporate Internet – Groupe Lagardère

Marques : Boursier.com , europe1.fr, lejdd.fr , parismatch.com, football.fr, elle.fr, routard.com....

Sites en régie : Priceminister…

Offre au CPC

Applications IPhone, particulièrement de Boursier et Europe1 et de l'IPAD

- Expertise : Finance (annonceurs + agences) ; Banques-Assurances ; Services ;

Informatique ; Immobilier ; Energie ; Equipementiers Sportifs

- Missions

Commercialisation; Interlocutrice entre l’éditeur et la régie pour les sites Marques;

Organisation des offres marketing (web, bi et cross media) et présentation des projets des sites aux équipes commerciales

Management : 2 personnes



Déc. 2006 – Sept. 2008 : Directrice de Clientèle Publicité Financière – DI Régie (Groupe LVMH)

Marques : Investir Hebdo, Investir.fr, Challenges, Radio Classique et les

Réunions d’Actionnaires en régions.

Missions: Commercialisation auprès des agences de Finance et des annonceurs et Coordination des propositions crossmedia de l’équipe ; Coordination d’Investir.fr et de Radio Classique; Réalisation de fiches d’identité par marque et de présentation clients, mise en place d’offres commerciales ponctuelles en réaction aux événements du secteur et au marché…; Interface avec le service Marketing Reporting hebdomadaire par marque auprès de la Direction…Management d’un Chef de Publicité , d’un Responsable trafic et d’un stagiaire.





Juin 2004 – Nov.2006 : Directrice de Clientèle Publicité Commerciale – Publicat Régie (Groupe Le Monde SA)

Marque: Courrier International

Missions : Commercialisation du journal, de ses suppléments et du site internet ) auprès des agences media (OMD, Zenith…) et secteurs Banque, Assurances, Tourisme, Boissons, Energie ; chargée de projet sur l’image de Marque Courrier international





Avril 2OOO – Mai 2004 : Chef de Groupe dans le département Conseil Media – Agence Mindshare (groupe M)

Clients : Nike (et ses points de vente : Décathlon, Courir, Go Sport…), le groupe Gillette (Gillette, Braun, Duracell)

Missions

- Relations avec les agences de publicité

- Analyse de la concurrence, des nouvelles tendances , du comportement d’achat, du style de vie, de la consommation sportive et media…

- Elaboration des stratégies media, mediaplanning, coordination avec les services achats

- Proposition, coordination et suivi des partenariats et opérations spéciales (Supplément Vogue/Nike, publis, événements, habillage TV, Internet…)

- Application des directives Européennes et présentation des stratégies à la Direction Européenne Nike et Mindshare

Moyens : études media, Extranet, Focus Group, réalisation d’une vidéo sur les « 15/34 à Paris », cahier de tendances…



Sept 1996 – Février 2000 : Chargée de Communication – Comité Départemental du tourisme (Bordeaux)

Elaboration d’un plan de communication

- Relations Publiques (rédaction des dossiers de presse et voyages de presse, communiqués, photothèque), Organisation d’événements et des présences sur Salons, Editions, PLV, Plan média, Etude à la création d’un site web…

Animation des réunions avec les responsables municipaux (10 villes)