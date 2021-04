Karine FABIANI-LUGEZ (FABIANI)

Professionnelle du développement des compétences et de la formation et coach professionnelle, j'accompagne les entreprises, les équipes et les individus dans le développement de leur richesse humaine au service du succès et de la performance telle qu'ils les auront définis.



Orientée solutions et résolument optimiste, j'aime concevoir des dispositifs uniques. Je m'engage dans leur réalisation et le suivi des indicateurs de réussite.



Je crois à la puissance de chacun démultipliée par la puissance collective ou comme le disais Nelson Mandela " aucun de nous en agissant seul , ne peut atteindre le succès".