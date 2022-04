Karine FABY

Vous recherchez un photographe qui installe son studio de prises de vues dans votre établissement.



Je vous présente mes champs d'action:

*Photographie:

- Photographie culinaire: plats cuisinés, boulangerie, pâtisserie, ingrédients, accessoires de cuisine...

- Portraits d'entreprise: dirigeants, collaborateurs, photos d'équipes ou individuelles

- Reportage: suivi de chantier, prise de vues des étapes clés de l'avancement des travaux ( bâtiments, travaux publics, rénovation, construction...)

- Photo panoramique: prise de vues par assemblage pour constituer une photo gigapixels. Idéal pour les impressions grands formats de paysages et de sites industriels

-Visite virtuelle: plongée immersive au coeur d'un établissement (hôtel, restaurant, entreprise, vignoble...)

- Catalogue, Packaging: photos de produits

- Couverture photographique "événementiel": salon, séminaire, fête d'entreprise...



* Retouches d'images:

- Photoshop, Lightroom, AutoPanoPro



* Formation à l'utilisation de l'appareil photo:

- Découverte des fonctionnalités de l'appareil photo: passer du mode tout automatique aux modes semi-automatiques et manuels

- Stage individuel ou en groupe, en studio ou dans l'entreprise

-Team Building

- Initiation à la prise de vues rapides d'objets (plats, fleurs, pâtisserie...) destinés aux réseaux sociaux



* Animation de sites Internet sous Wordpress uniquement

- Ajout de contenu et d'images aux sites crées sous Wordpress



Objectifs:

me démarquer pour mes clients, convenir avec eux de la solution adaptée à leurs produits et toujours progresser.



Passion:

Fascinée par les jeux de lumière et aimant relever les défis techniques, je continue sans cesse à me former.

Dynamique et optimiste. Soif de connaissance et désir de partager.



N'hésitez pas à consulter le site: http://www.karinefaby.fr/



Au plaisir de communiquer avec vous sur votre projet.



Mes compétences :

Analyser écouter réfléchir agir

Réactivité

Dynamisme

Travail de la lumière