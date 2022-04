Karine FAUQUE

Je suis actuellement en BTS Comptabilité Gestion et Organisations (CGO) en alternance avec le centre de formation CFA ECR de Sainte-Marie



Le choix de l'alternance est pour moi une évidence car il permet d'associer la théorie à la pratique et me permettra d'acquérir d'autres expérience professionnelle dans ce domaine qui me passionne.



Au cours de mon bac pro, l'occasion m'a été donnée de participer à plusieurs stages en entreprise.

Ces premières expériences m'ont permis d'affirmer mon goût pour les chiffres et le domaine comptable.



j'ai acquis de bonnes connaissances en comptabilité et gestion ainsi qu'une parfaite maîtrise de l'outil informatique et plus particulièrement des logiciels de comptabilité tel que :



-EBP Compta

-EBP Gestion commerciale

-EBP paye

Logiciels de bureautique sous Windows (Word, Excel, Publisher, Power Point).



Par ailleurs, j'ai pu me familiariser avec un environnement professionnel et la rigueur que celui-ci nécessite en travaillant pendant les vacances en tant que secrétaire comptable et comptable dans une petite entreprise et ainsi développer mon sens des responsabilités, ma rigueur, mon dynamisme.



Ouverte aux autres et soucieuse de me perfectionner, je sais m'adapter et j'ai le sens des responsabilités, de l'organisation, mon dynamisme,mon esprit d'analyse et de la rigueur.









Mes compétences :

EBP Compta

Excel

EBP Commercial

Word

Powerpoint

Publisher

Internet

Comptabilité analytique et général