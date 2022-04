Karine FERNANDEZ

Embauchée au théâtre de Cognac en 2005 en qualité d'agent d'accueil, j'occupe le poste d'assistante de direction depuis 2009.

Je suis également en charge de la logistique d'accueil des artistes en saison et à l'occasion de notre festival des arts de la rue "Coup de Chauffe".

Depuis trois ans, en plus de mes missions, j'assure la production déléguée d'un artiste.

La polyvalence me plait, cela m'a permis d'élargir mes compétences et connaissances.