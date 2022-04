Karine FERNANDEZ ALTEN

Je suis actuellement Chargée de mission carrières pour la société ALTEN au sein du département Aéronautique Spatial Défense Ile de France. Mes missions ont pour objectif d’accompagner les 29 Business Managers (BM) dans la fidélisation et la gestion de carrière de leurs consultants. Les grands axes s’articulent comme suit :



Mettre en place la politique de fidélisation du Groupe sur mon agence et suivre la satisfaction des consultants

- Suivre le processus d’intégration réalisé par les BM et leur fournir des outils d’organisation

- Animer des évènements d’intégrations

- Suivre la planification par les BM des points de carrière dont les entretiens annuels et suivi des plans d'action

- Gérer les dossiers mobilités pour les régions et à l’international

- Préparer et animer des revues d’agence pour 630 consultants

- Organiser et suivre les rendez-vous Talents avec les Directeurs de Départements (DD) et la Direction Technique



Accompagner les Business Managers et jouer un rôle de véritable Business Partner

- Suivre la satisfaction des consultants via l'étude des enquêtes de satisfaction et la mise en place de plan d'actions correctifs

- Animer les « Référents de Site » (RSI) : identifier les sites clients pertinents avec les responsables commerciaux et mener les entretiens individuels de motivation des candidats

- Former les nouveaux BM à leur métier sur les parties : suivre ses consultants, mener les bilans annuels et entretiens professionnels, fidéliser ses consultants



Analyser et gérer les sorties

- Réalisation des entretiens avec les consultants démissionnaires afin d'analyser les informations obtenues et mettre en place des actions de rattrapage

- Analyser et présenter de manière hebdomadaire les sorties aux DD



Gérer les différents outils RH propres au métier de CMC

- Mettre en place des documents de formations destinés aux BM

- Mettre à jour les outils de reporting RH (suivi BA, mobilités, sorties, fragiles, talents, …)

- Créer des outils d’analyse en fonction des demandes des Directeurs.



ALTEN, leader européen de l'Ingénierie et du Conseil en Technologies, accompagne depuis 28 ans les Directions Techniques et Directions des Systèmes d'Information de grandes entreprises internationales.



Notre force : 18 000 ingénieurs et consultants, présents dans plus de 20 pays, intervenant sur des projets de conception et d’études dans les secteurs d'activité Administration et Service public - Aéronautique et Spatial - Automobile - Banque et Finance - Défense et Sécurité - Distribution et Service à la vente - Electronique grand public et Multimédia - Energie et Nucléaire - Ferroviaire et Naval - Industrie et Process - Télécoms.

Labélisé "Top employeur" 2015, le Groupe poursuit ses engagements en matière de politique RH.



Mes compétences :

Recrutement

Ressources humaines

Sourcing

Formation

Communication

Partenariats école entreprises

Gestion des compétences