Karine FEUILLET

Bonjour, je travaille comme Responsable communication au sein du laboratoire PACTE, une unité mixte de recherche du CNRS et de l'Université de Grenoble Alpes. Je suis titulaire d’un Master en Communication et Management de projets internationaux.

J’ai commencé ma carrière en 2003 comme Chargée de la coopération universitaire dans une Ambassade de France en Amérique centrale, puis comme Chargée de projet en Communication et Relations Internationales au sein des universités grenobloises. J’ai ensuite travaillé au sein de deux agences de communication, l’une en Espagne et l’autre en Isère. Enfin, avant de réussir en 2011 le concours d'Ingénieur d'Etudes (Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche), j’ai occupé le poste de Responsable du service communication d’une Communauté de communes en Haute-Savoie.



Mes compétences :

Communication

Evénementiel

Gestion de projets

International

Web

Management

Rédaction

