Karine FIORE

Chef de projets socio-économiques à l'ANSES dans le cadre du Réglement européen REACh, je suis chargée de réaliser les analyses socio-économiques des dossiers réglementaires sous la tutelle des autorités françaises (Ministère de l'écologie, Ministère de la santé et Ministère du travail) : dossiers de restriction des substances chimiques et dossiers de meilleure option de gestion des risques (RMO Analysis) pour la santé et l'environnement.



De plus, experte membre du Comité d'Analyse Socio-Economique (SEAC) de l'Agence européenne des produits chimiques (ECHA, Helsinki) depuis 2011, je réalise l'expertises des dossiers de restriction soumis par les autres Etats-membres et l'ECHA (au nom de la Commission européenne) ainsi que des dossiers d'autorisations soumis par l'industrie chimique pour la partie socio-économique.



Mes compétences :

Connaissance méthodologies économiques

Connaissance des marchés substances chimiques

Coordination d'équipe pluri-disciplinaire

Réglement REACH

Analyse coût-bénéfice