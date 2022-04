Karine FISSEUX

Forte d'une expérience de 20 ans en gestion administrative et accueil événementiel dans différents secteurs, je cherche à élargir mes compétences et relever de nouveaux challenges professionnels.

J’aime comprendre et m'investir dans mes missions, exploiter mes connaissances et en acquérir de nouvelles.

Déterminée, persévérante et les pieds sur terre, j’aspire à découvrir d'autres univers et apporter mon savoir-faire à vos projets.



Mes compétences :

Secrétariat et comptabilité courante

Gestion accueil et évènementiel

Esprit d'equipe, aisance relationnelle et sociabil

Maîtrise du Pack Office et des techniques de commu