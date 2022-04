Karine FOUGERAY

Après avoir travaillé quelques années en agence, je travaille depuis 2001 en freelance. L’expérience acquise, ma rigueur et ma réactivité me permettent de mener à bien tous mes projets et de répondre efficacement aux besoins de mes clients.

Je mets à votre disposition mes compétences, afin de concevoir avec vous des documents de qualité, de la maquette au PDF haute définition en passant par la retouche photos, la mise en couleur d'illustration, la recherche d'iconos, la création et réalisation de pictos, cartes et graphiques…



N’hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire.



Pour en savoir +

karinefougeray.com



Mes compétences :

Adobe InDesign

Maquette

Edition

Adobe Photoshop

Rigueur

Adaptabilité

Réactivité

Adobe Illustrator

Typographie