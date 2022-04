Karine FRANCHET

Soutien de la Direction Générale :

- Définir la stratégie RH au sein du Comité de Direction

- Conseiller les directeurs de pays et de départements

- Manager le service Ressources Humaines



Développement des Ressources Humaines :

- Gérer le processus de recrutement et d’intégration

- Élaborer, mettre en œuvre et suivre les plans de formation

- Mettre en œuvre des projets RH (Conduite du Changement, Identification des talents et mise en place de plans de successions, PSE...)



Gestion des relations individuelles de travail :

- Être support et conseil juridique auprès des managers opérationnels

- Prendre en charge les procédures disciplinaires et gérer les litiges salariés

- Superviser l'administration du personnel et la paie



Relations collectives avec les Instances Représentatives du Personnel :

- Préparer et animer les relations avec les partenaires sociaux (CE, DP, CHSCT)

- Gérer les Négociations Annuelles Obligatoires

- Organiser les élections professionnelles

- Élaborer et suivre les accords d’entreprise (GPEC, Seniors …)



Mes compétences :

Ressources humaines

Conseil

Droit social

Recrutement

Formation

Performance

Paie

Relations sociales