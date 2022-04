Karine FRANCIUS

Actuellement en stage en Recrutement & Développement RH chez DxO, je cherche un stage de fin d'études dès Janvier 2018 dans le secteur du recrutement ou du contrôle de gestion sociale.



Je parle anglais couramment, j'ai géré de nombreux recrutements en toute autonomie et je m'en sors parfaitement en contrôle de gestion et en droit du travail.

Je suis sérieuse, dynamique, réactive et toujours très engagée dans ce que je fais.



N'hésitez pas à me contacter pour une offre de stage



Mes compétences :

Microsoft Office

HR Management