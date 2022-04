Karine FRANCOIS

Près de 20 ans d’expérience dans les services aux entreprises (principalement secteur des RH) je continue de créer des liens, de renforcer le sens du mot service, d'être à l'écoute de chacun dans un souci toujours efficace d'optimisation...



Mes missions : Assistance et accompagnement à la mobilité professionnelle.



LA RELOCATION, l'assistance à la mobilité

Recherche de logement temporaire ou permanent pour tout nouvel arivant -salarié (pré sélection et pré visites, visites groupées ..)

Coordination de l'installation (mise en service des contrats utilities...)

Intégration du salarié (démarches administratives pour l'immigration et la protection sociale, scolarité des enfants...)



LA CONCIERGERIE, l'assistance sur mesure

Avec les entreprises, 1K SERVICES suit les logements de fonction dans leur intendance et gouvernance et optimise les taux d'occupation. 1K SERVICES accueille vos collaborateurs sur place le jour d'arrivée avec remise des clés. La Conciergerie propose un large choix de services permettant de profiter de la praticité d’un hôtel : linge de maison, ménage, billetterie, réservation etc. Vous trouverez dans votre logement un plan de la ville, des adresses utiles, un cadeau de bienvenue ainsi qu'une connexion Internet pour organiser votre temps et vos loisirs comme vous le souhaitez.1K SERVICES accompagne les résidents tout au long de leur séjour. Un nouveau logement de fonction peut être recherché via le service Relocation.

Avec les distributeurs de maison de vacances, 1K SERVICES accueille et organise les entrées-sorties, vous accompagne dans le suivi, l'intendance, la logistique et prépare les logements meublés dans tous les domaines utiles (jardin, entretien...). Nous apportons un service au quotidien aux vacanciers.

Avec les bailleurs d'immeuble, 1K SERVICES accueille et organise les entrées-sorties, suit et prépare les logements et les extérieurs.







Mes compétences :

Conseil

Services

Rh

Conciergerie

Optimisation

Logements meublés

Relocation