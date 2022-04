Karine FRANCOISE

Madame, Monsieur,



A la recherche d'un poste d'assistante commerciale, je vous transmets ma candidature.



En tant que secrétaire commerciale à l’IMMOBILIER DU CHATEAU, j’ai été amenée à assister les négociateurs et le manager, gérer les dossiers de vente, tenir les tableaux de bord et les registres, actualiser le site internet et la vitrine en français et en anglais, et frapper divers documents. Aimant relever des défis, je relançais de mon gré le portefeuille clientèle et les prospects afin de les fidéliser en leur proposant de nouveaux biens susceptibles de correspondre à leurs attentes.



Au cours de mon parcours professionnel, j’ai occupé la fonction de secrétaire de direction. Outre l’accueil physique et téléphonique, mes missions consistaient à mettre à jour des données relatives à l’activité de l’établissement, faire des graphiques et différents documents sous EXCEL, préparer et suivre des dossiers relatifs aux candidatures et aux stages, saisir des courriers. Par ailleurs, je gérais l’agenda et les mails du Directeur Adjoint.



Ayant été téléprospectrice au Crédit Agricole, je prenais des rendez-vous afin de remplir l'agenda d'une conseillère. Ayant le goût du challenge, je vendais avec succès des produits bancaires par téléphone.



Ces diverses expériences m’ont donné l’opportunité de développer une réelle autonomie et de maîtriser les logiciels informatiques et outils bureautiques ainsi que la langue anglaise.



Riche de mes atouts, à l'écoute, organisée, j'ai pu acquérir un véritable sens de la rigueur et un bon relationnel client.



Diplomate, à l'écoute, empathique et disponible, j'estime avoir la fibre commerciale. Dotée d'une capacité d'adaptation et organisée, je serai réactive aux tâches qui m'incombent. Je suis ouverte à toute formation susceptible de m'aider à me fondre dans mon environnement.



Dans l'espoir de vous rencontrer pour vous donner plus de détails, je vous prie d'agréer, Madame, Monsieur, l'expression de mes respectueuses salutations.



K. FRANCOISE



Mes compétences :

Informatique

Microsoft Visio

Microsoft Word

Microsoft PowerPoint

Microsoft Excel

Internet

Reconnaissance

Boviwine