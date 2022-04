Karine FRIEDRICH

"Le talent, c'est la hardiesse, l'esprit libre, les idées larges" (Anton Tchekhov)



Appréhender et comprendre au plus juste le talent sont, aujourd'hui, des enjeux fondamentaux pour les organisations.



Sur le marché du travail, la rareté des Talents nous a ainsi fait entrer dans l'ère d'une véritable guerre.



En 2001, Ed Michaels, Helen Handfield-Jones et Beth Axelrod publiaient "The War for Talent" avec un message clair : pour battre ses concurrents, une entreprise doit commencer par gagner la "guerre des Talents" en attirant et fidélisant les meilleurs.



16 ans plus tard dans son ouvrage "Transformation digitale : l'avènement des plateformes", Gilles Babinet affirme que "la guerre pour les Talents ne fait que commencer et les Directions Générales n'y sont pas préparées."



Mieux recruter, fidéliser et former sont désormais au coeur des préoccupations des entreprises.



Parce qu'il est plus que jamais question de culture d'entreprise, de marque employeur, de transparence et de réactivité et parce que les valeurs à incarner sont les meilleurs leviers d'engagement des collaborateurs, confiez vos recrutements à un expert, à la fois spécialiste de son secteur et humain dans son approche des Talents.



Faites confiance à Goorou, expert du recrutement juridique & fiscal pour approcher en direct les personnalités les plus enthousiasmantes, pour vous.







