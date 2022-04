Karine FROMENT

Bonjour,



Je viens d'obtenir le concours d'entrée en formation de Moniteur-Educateur et je suis à la recherche d'un contrat de professionnalisation dans un établissement social pouvant m'acqueillir en priorité dans ma région (Languedoc-Roussillon) mais également dans la France entiére. Sachant que la rentrée va bientôt s'effectuer, j'ai envoyé plus de 170 candidatures et j'ai passé seulement un entretien à ce jour.



J'ai une expérience de plus de 2ans dans une école primaire en tant qu'aide-éducatrice, 4ans en tant qu'animatrice enfant en club de vacance, un an en tant qu'animatrice soutien- scolaire en foyer institutionnel.



J'espére pouvoir communiquer avec des personnes qui pourront me conseiller ou me donner des informations sur ma démarche. Merci d'avance pour vos réponses.



