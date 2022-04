Karine GALBRUN

Les responsabilités qui m'ont été confiées tout au long de mon cursus professionnel m'ont permis de mettre en place une organisation orientée satisfaction clients. De plus, j'ai su gérer des projets et des équipes en mettant en pratique l'amélioration continue avec beaucoup de bon sens afin de pérenniser la qualité des services IT fournis aux différents métiers . Aussi, ai-je pu démontrer mes aptitudes à dynamiser des équipes et à conduire des projets tout en faisant preuve de créativité, d'autonomie et d'implication dans toute l'entreprise.



D'autre part, mon expérience ces 4 dernières années en tant que chef de projet production et pilote SI BigData, au sein de la DGTSI COVEA, me permet de gérer de manière efficace et efficiente des projets de transformation numérique d'envergure, et de m'adapter aux changements stratégiques et technologiques en fonction des besoins métiers



Mes compétences :

Management d'équipe opérationnelle

Expert ITILV3

Coordination de projets

Conduite du changement

Gestion de la qualité

Gestion de la relation client

Gestion des niveaux de Service

Conduite de projet