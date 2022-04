Je suis décoratrice d'intérieur à mon compte. Je fais partie de l'UFDI qui est un reseau de décorateurs francophones et qui est un gage de qualité. Je me déplace dans le haut rhin et je travaille pour les particuliers et les professionnels. Je fais du conseil en décoration jusqu'à de l'aménagement complet. N'hésitez pas à me contacter.



Mes compétences :

Archicad

Photoshop

Créativité

Patience

Ecoute

Attention

Compréhension

Aisance relationnelle

Suivi de chantier