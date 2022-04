Passionnée par le monde de la formation, j'ai été enseignante pendant près de 15 ans. Depuis plus de 10 ans, je me suis tournée vers le domaine de la formation continue professionnelle. Dotée de grandes qualités d'écoute, d'analyse et d'engagement, je cherche à m'investir dans les projets de formation pour les individus et les entreprises, en proposant les solutions et techniques d'animation adaptées.