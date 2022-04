Karine GARCIA-LEBAILLY

Iconographe depuis 1994, j'ai connu les soirs de bouclage où on attendait fébrilement que les pellicules reviennent du labo par coursier :)

J'ai pris le virage du numérique avec le reste de la profession au début des années 2000, entrainant l'émergence de nouvelles compétences. Oubliés les comptes-fils, place aux souris et tablettes graphiques!

J'assiste aujourd'hui à la concentration des sources d'images en grand pôles mondiaux, à la multiplication des microstocks et à la diffusion massive d'images sur le web.

Le métier d'iconographe est en perpétuelle évolution, c'est parfois navrant, parfois inquiétant, souvent motivant et toujours passionnant.



ICONOGARPHIE :

* Gestion de projets éditoriaux

* Recherches iconographiques

* Production photo, organisation de reportages dans le monde entier

* Gestion de photothèque

* Post-production photo : editing, traitement des images (Photoshop / Lightroom / Dxo Optics pro), légendage et indexation, intégration de métadonnées (Bridge / Ligthroom / Fotostation), intégration dans photothèque en ligne (html, css, intranet), GED, archivage

* Production de galeries photo en ligne et portfolio web (Lightroom, Bridge)

* Connaissance du droit de la propriété intellectuelle et artistique, du droit à l'image et de la jurisprudence en matière d'utilisation de l'image, ainsi que des nouvelles dispositions liées à l'usage d'Internet

* Négociation de contrats

* Organisation d'événements : expositions photo, édition de catalogues photo

* Traitement des images : retouche photo et dessin vectoriel (photoshop et illustrator)



TECHNIQUES DOCUMENTAIRES :

* Audit ou Création de fonds documentaire

* Analyse des besoins, cahier des charges

* Techniques bibliothéconomiques et gestion de fonds documentaires (support image et texte)

* Acquisitions, gestion de collection, désherbage

* Mise en place de techniques d’archivage

* Langages documentaires : thésaurus, classifications (CDU, Dewey) systèmes d’indexation

* Traitement documentaire : analyse, indexation par mots-clés, catalogage, cotation, informatisation, intégration de métadonnées

* Mise en place et utilisation de GED (Gestion Électronique de Documents)



Mes compétences :

Gestion de projet

Adobe Flash

Adobe Lightroom

Production photographique

Gestion de fonds photographiques

Recherche iconographique

Veille juridique et législative

Audit de fonds photographiques

Organisation d'évènements

Adobe Illustrator CS6

Post production

Adobe Dreamweaver CS6

Adobe Bridge CS6

Adobe Photoshop CS6

Aisance relationelle

Relations humaines